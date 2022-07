In Gardelegen wird es königlich - eine Schule mit einem ganz besonderem Projekt

Auf dem Freigelände der schmucken Karl-Marx-Sekundarschule in Gardelegen wird es im nächsten Jahr eine weitere Attraktion geben. Die Schule beteiligt sich mit einem besonderen Projekt an einem bundesweiten Handwerkswettbewerb.

Gardelegen - Sie sind seit Wochen schon fleißig am Werkeln, berechnen Formate, fertigen Zeichnungen und erste Modelle an, die acht Mädchen und Jungen der Technik-Arbeitsgemeinschaft (AG) der Karl-Marx-Sekundarschule in Gardelegen. Und anhand der ersten Modelle lässt sich schon jetzt erkennen: Das wird was ganz Besonderes für die Schule.