In Gardelegens Ortsteil Ipse geht es um die Eiche - auch mit dem Auto?

In Gardelegens Ortsteil Ipse dreht sich in diesem Jahr gefühlt alles um die alte Friedenseiche. Wenn es nach den Ipsern geht, dann künftig auch der Verkehr.

Unter der Ipser Eiche wurde am Mittwoch mal wieder heiß diskutiert – mit einem nachvollziehbaren Ergebnis.

Ipse - Gestern Vormittag war es mal wieder so weit: Unter der Ipser Eiche, dem mittlerweile wohl bekanntesten Baum des Altkreises Gardelegen, hatte sich eine neue „Expertenrunde“ zum Austausch eingefunden. Dieses Mal war der Baum aber nur am Rande Thema, auch wenn er im Mittelpunkt stand. Viel mehr ging es um die Straßenführung um ihn herum. Die wünschen sich nämlich die Ipser Einwohner neu geregelt. Ein Kreisverkehr soll für mehr Sicherheit auf der Straße am Ortseingang sorgen. Aber ob das die Lösung ist?