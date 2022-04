Jugendweihe für knapp 100 junge Leute in Gardelegen

Was lange währt(e), wurde am Sonnabend, 18. September, endlich gut. Viele junge Gardelegener hatten mehr als ein Jahr auf ihre Jugendweihe warten müssen. Nun konnten sie den großen Tag doch noch feiern. Für die Organisatoren der Interessenvereinigung Jugendweihe waren die Veranstaltungen zwar eine Herausforderung. Mit Disziplin und Verständnis aller Beteiligten lief es dann aber problemlos.

Gardelegen - Sie war ebenso schön und feierlich wie in allen Jahren, und doch war die Jugendweihe in diesem Jahr ganz anders: lange Schlangen am Einlass vor dem Schützenhaus, Zutritt mit Maske und Abstand und geduldiges Warten am Empfang. Schließlich mussten Impfnachweise oder Tests kontrolliert werden.