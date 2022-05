Kalbe: Aus Bioabfall wird Kompost hergestellt

Neugierig sehen sich die Kinder Hedi Ackermann (von links), Anika Daries, Simapreet Singh und Pia Jäger die bepflanzte Biotonne vor ihrer Kita Märchenland an. Julia Zieprich (rechts) und Sina Mewes von der Deponie GmbH erläutern, was in eine Biotonne darf und was nicht

Foto: Doreen Schulze