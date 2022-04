Kalbe: Bekommt Windpark weniger aber höhere Anlagen?

Kalbe/Kakerbeck - Frühestens ab 2022 soll mit dem Repowering, also mit der Erneuerung des in den Jahren 2000 und 2001 errichteten Windparks Neuendorf/Kakerbeck begonnen werden, wie der Betreiber bereits vor zwei Jahren mitgeteilt hat. Eigentümer und Betreiber ist die Windpark Neuendorf/Kakerbeck Nr. 20 GmbH & Co. KG. Der Stadt liegt nun ein Konzeptvorschlag für das Vorhaben und somit einer Anpassung des bestehenden Flächennutzungsplans der Einheitsgemeinde Kalbe vor. So wird beantragt, die Höhenbegrenzung aufzuheben.