Steigende Energiekosten Kalbe: Bleibt im Winter die Heizung kalt?

Müssen im Winter die Heizungen in Kindertagesstätten und Grundschulen in kommunaler Trägerschaft sowie in Dorfgemeinschaftshäusern und in weiteren kommunalen Gebäuden auf niedrigste Stufe gestellt werden? Wie geht die Stadt mit den zu erwartenden steigenden Kosten für Strom und Gas um?