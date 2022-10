Kalbe: Diskussion um Bau eines Gerätehauses / Versichert oder nicht versichert?

Die Kameraden der Kalbenser Feuerwehr kommen gern ihrer ehrenamtlichen Arbeit nach. Doch was passiert, sollte kein neues Gerätehaus gebaut werden? Sind die Kameraden im alten Domizil, in dem die Unfallkasse seit langem Mängel kritisiert, dann weiterhin versichert?

Kalbe - Der Neubau eines modernen Feuerwehrgerätehauses in Kalbe wird weiterhin für Diskussionsstoff sorgen. Am Donnerstag, 13. Oktober, befasst sich der Stadtrat mit dem Tagesordnungspunkt „Beschluss über den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Kalbe“. Dann wird wohl zur Debatte stehen, ob das Gerätehaus gebaut werden kann und, wenn ja, wie hoch die Baukosten ausfallen. Doch was bedeutet es, wenn tatsächlich nicht gebaut werden sollte? Hätte dies Auswirkungen auf den Versicherungsschutz der Kameraden im Gebäude?