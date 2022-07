Kalbe: Dorfgemeinschaftshäuser wieder offen

Ab sofort sind die Dorfgemeinschaftshäuser in der Einheitsgemeinde Kalbe wieder für Treffen und Feiern offen. Gelten Einschränkungen?

Treffen der Seniorengruppen, wie hier die Ortsgruppe der Volkssolidarität in Güssefeld, in Dorfgemeinschaftshäusern sind ab sofort wieder möglich.

Kalbe - Ob Konfirmation, Jugendweihe oder runder Geburtstag – Familienfeiern in größerer Runde sind ab sofort wieder in den Dorfgemeinschaftshäusern in der Einheitsgemeinde möglich. Gilt dies uneingeschränkt?