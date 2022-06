Kalbe erwartet ein „Hungerjahr“ - Gibt es Kürzungen bei Vereinen?

Mit weniger Geld in der Kasse muss die Stadt Kalbe für das Jahr 2022 planen. Das könnte auch Auswirkungen auf das Budget haben, das den Ortschaften zur Verfügung gestellt wird.

Kalbe - Corona und die Folgen – und zwar aktuell spürbare, wie die Schließung der Dorfgemeinschaftshäuser, aber auch finanzieller Art, in Form möglicher Budgetkürzungen für die Vereine und Organisationen: Das war ein Thema der Bürgermeisterdienstberatung, die am Dienstagabend in Kalbe stattfand.