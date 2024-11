Für sogenannte freiwillige Einsätze der Feuerwehr können Kommunen dem Verursacher eine Rechnung schreiben. In Kalbe arbeiten die Rettungskräfte derzeit jerdoch gratis. Denn dem Ordnungsamt fehlt Personal zum Rechnungs-Schreiben.

Bei der Gashavarie in Kalbe sperrte die Feuerwehr nicht nur die Zufahrten ab, sondern leuchtete auch aus - dafür kann die Stadt beim Verursacher die Kosten geltend machen - doich das passiert derzeit nicht. .

Kalbe - Vier Wochen ist es mittlerweile her, dass sich die Einsatzkräfte der Kalbenser Feuerwehr bei einer Gashavarie in der Altstadt „stundenlang die eine in den Bauch gestanden haben" – O-Ton Wehrleiter Ramón Rulff. Aber für den Verursacher, eine Firma, die beim Glasfaser-Ausbau eine Leitung beschädigt hat, wird dies wohl vorerst ohne Kosten bleiben.