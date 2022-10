Kalbe: Gleichbehandlung für alle Jugendlichen

Kalbe - Die Jugendlichen in Zethlingen haben einen Wunsch. Sie möchten einen Treffpunkt für Gleichaltrige. In Eigeninitiative haben sie auch entsprechende Möglichkeiten gefunden. So weit, so gut? Nicht ganz. Derzeit werden Jugendtreffs in den einzelnen Ortsteilen ungleich behandelt, bemängelt der Stadtrat. Und das soll sich ändern.