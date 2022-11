Kalbe: Lichterglanz am Karpfenteich

Zahlreiche Lichter werden zum Lichterglanz am Karpfenteich am ersten Advent erstrahlen. Unter anderem bauten dazu Markus Köwitsch (von links), Bodo Warnstedt und Mathias Wosch eine Lichterkette an. Und viele weitere Lichter wird es geben.

Kalbe - Am Sonntag, 27. November, wird rund um den Karpfenteich in Kalbe alles weihnachtlich erleuchtet sein. Der Tourismusverein Kalbe lädt ab 14 Uhr zum Lichterglanz am Karpfenteich ein. Für das heimelige Licht werden zahlreiche Kerzen und Feuer sorgen. Mitarbeiter der Stadt haben bereits die Lichterkette rund um den Teich angebracht. Und diese wird nicht nur am Sonntag leuchten, sondern die Kalbenser über die gesamte Adventszeit erfreuen. Aber damit nicht genug. „Wir haben über 150 Gläser mit Lichtern vorbereitet“, berichtet Sigrid Gassel, Vorstandsmitglied des Tourismusvereins. Hinzu kommen Schwedenfeuer. Die Kameraden der Feuerwehr werden zudem die großen Eichen am Gelände anstrahlen.