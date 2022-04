Kalbe: Median-Klinikchefin widerspricht Gerüchten über ein Gaststättenverbot für Reha-Patienten

Dürfen Patienten der Median Klinik Kalbe zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus keine Cafés und Restaurants mehr besuchen? In Kalbe wird das derzeit heftig diskutiert. Patienten sei untersagt worden, sich mit Angehörigen in den Gasthäusern der Stadt zu treffen, berichten Anrufer auch am Lesertelefon. Die Volksstimme fragte nach.

Kalbe - Die Leserin am Telefon ist hörbar empört: „Die Median-Klinik verbietet ihren Patienten, dass sie sich mit ihren Angehörigen in den Gaststätten treffen dürfen“, berichtet die Frau (Name ist der Redaktion bekannt) aufgeregt. Dies sei nicht nachvollziehbar, gerade in Zeiten, in denen Gastwirte ohnehin um ihre Existenz kämpfen würden.