Kalbe setzt Rotstift bei Vereinen an: Nur noch zwei Euro sind übrig

Kalbe - Ein Gesamtbudget von 14.652 Euro verteilte der Kalbenser Ortschaftsrat während seiner jüngsten Sitzung an Vereine und städtische Einrichtungen. Dabei musste allerdings so manches Mal der Rotstift angesetzt werden, denn den Ortsräten lagen Anträge in Höhe von insgesamt 20.715 Euro vor. 6045 Euro wurden also zu viel beantragt. Wie kann das sein?