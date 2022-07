Feuerwehr Kalbe: Umleitung erschwert der Feuerwehr das Ausrücken

Behinderungen und sogar Beschimpfungen von Verkehrsteilnehmern an der Ampel mussten die Feuerwehrkameraden in Kalbe erfahren. Der Umleitungsverkehr erschwerte das Aufbrechen zum Einsatzort. Überdenken angesichts dieser Situation die Verantwortlichen noch einmal die Umleitungsstrecke in Kalbe?