Kalbenser Kultur- und Heimatverein und Angelsportverein Brücke richten Arbeitseinsatz an der Brücke zum Liebesinselteich aus

Zentimeter um Zentimeter wurde der Schmutz vom Holz herunter gesprüht. Im Boot rücken ihm Paul Krüger und Adrian Frahm zu Leibe, und oben hält Henning Krüger das Boot an seinem Platz.

Kalbe - Sie ist eine der größten Brücken im Kalbenser Kurpark, die Holzbrücke am Liebesinselteich gleich hinter dem ehemaligen Schloss von Alvensleben. Doch über die Jahre ist sie marode geworden. Nun nahmen sich wieder Kalbenser ihrer an. Was richteten sie aus?