Kalbes Angler investieren in ihr Vereinsheim und schaffen einen zusätzlichen geschlossenen Raum, der auch von Außenstehenden für Veranstaltungen genutzt werden kann.

Investition in die Zukunft

KALBE/VS. - Das Gelände des Kalbenser Angelsportvereins an der Straße der Jugend ist ein Kleinod. Und immer wieder gibt es auch Nutzungsanfragen von Außenstehenden. Das wird sich in nächster Zeit wohl noch verstärken. Dafür gibt es einen Grund.

Denn aktuell sind die Mitglieder des Vereins, bei dem es sich um eine der größten Organisationen in der Einheitsgemeinde Kalbe handelt, damit beschäftigt, einen zusätzlichen geschlossenen Raum zu schaffen, der künftig vor allem, aber eben nicht nur, Schulungszwecken dienen soll und in dem dann bis zu 60 Personen Platz finden können. Genutzt wird dafür die überdachte Fläche der Terrasse. Sie wird aktuell in eine Art Wintergarten verwandelt.

Bisher wenig windgeschützt

Bisher war dieser Bereich nur bedingt witterungsgeschützt und lediglich mit einer Hecke umfriedet. Doch diese Hecke musste weichen, weil sie in Teilen bereits abgestorben war. Also wurden gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Künftig wird die Terrasse von einer Holzkonstruktion mit Schiebefenstern umschlossen sein. Außerdem wird der Bereich davor neu gepflastert.

Und apropos Pflasterung: Auch die Feuerstelle, die sich vor dem Anglerheim befindet, wird neu gestaltet. Dabei kommen Natursteine zur Anwendung.

Wie der Vorsitzende des Angelsportvereins, Kay Grahmann, informierte, nehme der Verein für die Umbauarbeiten eine höhere vierstellige Summe in die Hand und finanziere damit vorrangig das Material. Denn dank des ehrenamtlichen Einsatzes seiner Mitglieder erbringt der Verein auch jede Menge Eigenleistungen, damit das Gelände künftig noch attraktiver ist.

Seit 2000 in Vereinsbesitz

Spätestens in zwei Wochen sollen die Arbeiten nach Angaben von Kay Grahmann abgeschlossen sein. Dann nämlich soll das Angelsportgelände wieder für eine privat organisierte Veranstaltung genutzt werden. Schließlich lassen sich auf seiner großen Rasenfläche zusätzlich auch noch ein bis zwei mittlere Festzelte und Sitzgarnituren aufstellen.

Aber in erster Linie dient das Areal natürlich für Vereinszwecke. Seit mittlerweile 24 Jahren wird es von den Kalbenser Petrijüngern genutzt. Sukzessive haben sie das Gelände, das vor der Übernahme einmal zwei private Gartenparzellen beinhaltete, die dann komplett beräumt wurden, zu jenem Kleinod gemacht, das es heute ist. Es grenzt unmittelbar an den städtischen Burggraben, bei dem es sich ja auch um ein Pachtgewässer handelt, um welches sich die Kalbenser Angelsportler kümmern.