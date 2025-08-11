Wer hat hier geschlafen? In Kalbe und Umgebung standen bis Montag noch Umleitungsschilder, obwohl es längst keine Straßenbauarbeiten mehr gab.

Keine Baumaßnahme mehr, aber immer noch eine Umleitung

Die Umleitungsschilder sind nicht mehr aktuell, standen aber auch am Montag noch in der Stadtmitte von Kalbe sowie in weiteren Orten.

Kalbe/Altmersleben - Sonntagmorgen in einem Backshop in Kalbe: Während Kunden dort auf ihre frischen Brötchen warten, kommt ein offenbar ortsunkundiger Mann herein und fragt die Verkäuferin, ob denn die Straße nach Altmersleben wirklich gesperrt sei oder ob er sie befahren könne. Schließlich gebe es in der Stadt ja nach wie vor die Umleitungsschilder.