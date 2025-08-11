weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Mega Malle 2025: Infos, Line-up und Tickets zum Open Air in Magdeburg

Line Up, Parken, Tickets Mega-Malle 2025: Die heißeste Open-Air-Party Ostdeutschlands kehrt zurück in den Elbauenpark

Knossi, Vanessa Mai & Co. bringen die Elbe zum Kochen: Am 16. August verwandelt sich der Elbauenpark wieder in ein XXL-Schlagerparadies mit über 20 Acts und echtem Ballermann-Feeling. Tickets sind fast ausverkauft – wer dabei sein will, muss jetzt schnell sein.

Von Alina Bach Aktualisiert: 11.08.2025, 19:17
Zum dritten Mal kommt die größte Mallorca-Party in Ostdeutschland nach Magdeburg: Am 16. August kommen Stars wie julian Sommer, Knossi und Vanessa Mai in den Elbauenpark.
Magdeburg. - Mallorca und Ballermann-Feeling kommen zurück an die Elbe. Am Samstag, 16. August 2025, verwandelt sich der Elbauenpark in Magdeburg erneut in die größte Mallorca-Open-Air‑Party Ostdeutschlands – präsentiert von Radio Brocken.