Line Up, Parken, Tickets Mega-Malle 2025: Die heißeste Open-Air-Party Ostdeutschlands kehrt zurück in den Elbauenpark

Knossi, Vanessa Mai & Co. bringen die Elbe zum Kochen: Am 16. August verwandelt sich der Elbauenpark wieder in ein XXL-Schlagerparadies mit über 20 Acts und echtem Ballermann-Feeling. Tickets sind fast ausverkauft – wer dabei sein will, muss jetzt schnell sein.