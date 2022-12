Kinderhospiz Gardelegen: Trauerbegleitung wird gefördert

Gardelegen - „Spenden statt Postkarte“ heißt es seit einiger Zeit bei der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt. Zu Weihnachten werden Grußkarten also nicht mehr wie üblich per Post an die Empfänger versendet, sondern nur noch digital. Dank dieses Konzepts konnten in diesem Jahr 1000 Euro eingespart werden, die im guten Zweck eine bessere Verwendung gefunden hätten, berichtete Enrico Pieper, Außenstellenleiter der Landgesellschaft in der Altmark.