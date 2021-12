Kinderklinik in Gardelegen ab 1. Januar geschlossen

Gardelegen (ds) - Nach einer Sitzung des Aufsichtsrates der Salus-Altmark-Holding am Dienstag (14. Dezember) ist klar. Die Kinderklinik in Gardelegen schließt zum 1. Januar 2022. "Die stationäre kinder- und jugendmedizinische Versorgung am Altmark-Klinikum Gardelegen kann ab 1. Januar 2022 aufgrund fehlender fachärztlicher Besetzung vorerst nicht weitergeführt werden", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung der Holding.

Noch vor wenigen Wochen hatte sich der Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel mit einem deutlichen Votum klar gegen die Schließungspläne der Holding gewandt.

Die Salus-Altmark-Holding hatte in den vergangenen Jahren im wieder wirtschaftliche Gründe und Probleme bei der Personalgewinnung angeführt, die den Weiterbetrieb der Pädiatrie in Gardelegen gefährdeten. Dagegen hatten sich viele Akteure aus der Stadt gestemmt. Zuletzt gab es Vorwürfe von Pflegekräften und Ärzten gegen die Krankenhaus-Holding.

Ein Bericht zu allen Hintergründen der aktuellen Entscheidung folgt.