In Berge brodelt es. Eltern sind wütend über die geplante Schließung der Kita. Die Hansestadt Gardelegen nennt auch Grundstücksprobleme als Grund dafür. Der Eigentümer wehrt sich jetzt.

Kita Wichtelstübchen in Berge

Spielen in der Berger Kita bald keine Kinder mehr? Die Einrichtung soll zum 31. Juli geschlossen werden.

Berge - Der Nachbar der Kita Wichtelstübchen ist sauer. Sauer auf die Hansestadt Gardelegen, die ihm, so glaubt er, die Schuld für die geplante Schließung der Berger Kita zuschieben will. Er sei deshalb sogar schon Anfeindungen im Ort ausgesetzt gewesen. Was der Mann, dem jenes Grundstück gehört, auf dem sich unter anderem der Kita-Spielplatz befindet, der Volksstimme dann erzählt, überrascht.