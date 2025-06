Tierschutz in der Börde Dolle: „Anton“ und „Antonia“ - Eltern mit Federn

Sie kommen aus dem einstigen Wildpark Weißewarte und leben in Dolle – die Uhus, die jetzt für Nachwuchs sorgen. Drei Junge werden von ihnen und Falkner Peter Loeh versorgt. So geht es in die Freiheit.