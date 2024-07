Die Altmark, „In the middle of nüscht“ - hieß es mal. „Nüscht“ war mal. Inzwischen gibt es viele Pläne für die Region - die wenigsten davon dürften den Bewohnern gefallen. Aber wer fragt die schon?

Gardelegen/Salzwedel. - Oft wird gejammert, der Norden Sachsen-Anhalts würde von der Politik vergessen. Ist ja tatsächlich schon passiert – in einem Wahlvideo des Landes, in dem der Elb-Havel-Winkel auf der dargestellten Karte gar nicht existierte. Aber keine Sorge, die Altmark ist nicht vergessen! Es gibt große Pläne für Wirtschaft, Energiewende, Verkehrswende und Co. Doch bei den meisten wäre es einem lieber, die Altmark wäre wirklich vergessen worden.