In Kalbe hat es im Umgang mit Energy-Drinks einen bislang einmaligen Vorgang gegeben. Der sollte bundesweit Schule machen.

Foto: vs

Kalbe - Händler wollen mit den von ihnen angebotenen Waren Geld verdienen. Das liegt in der Natur der Sache. Umso bemerkenswerter ist es, was sich in Kalbe abgespielt hat.