Politiker fallen sich im Talk im TV ins Wort, setzen auf persönliche Angriffe statt Inhalte. Was soll man bei solchen Vorbildern vom Bürger erwarten? Die Zerstörung der Wahlplakate ist nur ein Symptom der Verrohung.

Gardelegen - Kommentare wie „Man erntet, was man sät“ und „Wie der Herr so das Gescherr“ waren nach unserem Artikel über die vielen zerstörten Wahlplakate sämtlicher Parteien in Gardelegen auf Facebook zu lesen.