Wahlplakate in ganz Gardelegen werden beschmiert oder abgerissen. Während die Täter unbekannt sind, äußern Partei-Vertreter jetzt einen gemeinsamen Verdacht hinsichtlich der Gründe für die Zerstörung.

Angriffe auf Wahlplakate in Gardelegen: Politiker mit Verdacht zur Ursache

In Gardelegen wurden zahlreiche Wahlplakate beschädigt beziehungsweise komplett zerstört, wie hier an der Kapelle St. Georg.

Gardelegen. - Zerstörungswut in Gardelegen wird aktuell an den Plakaten für die Bundestagswahl sichtbar – so man sie denn überhaupt noch sieht. „Teils hängen die keine 24 Stunden“, berichtet Jörg Gebur vom CDU-Kreisverband. Dreist: Auch der Respekt vor Ordnungshütern scheint nicht groß zu sein. Selbst die drei Plakate direkt gegenüber der Polizei wurden zwischenzeitlich zerstört.