Ausnahmen für Naturschutzgesetz gefordert Kommentar zur Krähenplage in Kalbe: Auch Menschen brauchen Schutz

In Kalbe fühle sich hunderte Krähen im Stadpark wohl, während die Anwohner massiv unter ihnen leiden. In solchen Extremfällen sollte das Land dem Mut haben, den Naturschutz der Tiere in Einzelfällen auszusetzen.