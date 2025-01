Marken kleben gehörte einst in fast jedem Haushalt zum Alltag. Was viele nicht wissen: Ihr altes Mitgliedsbuch könnte auch heute noch einen Zweck erfüllen.

Gardelegen. - Einkaufen im großen Stil - Verkaufen mit Rabatt an Mitglieder: Die Idee gibt es in Deutschland schon seit mehr als 150 Jahren. Während des Nazi-Regimes wurden Konsumgenossenschaften zwar weitestgehend verboten. Nach dem Zweiten Weltkrieg - genau vor acht Jahrzehnten also - aber wiederbelebt. Und zwar in Ost und West. In der DDR erfreute sich vor allem das Rabattsystem großer Beliebtheit. Es war das einzige für Endverbraucher. In kaum einem Haushalt fehlte das berühmte Konsummarkenheft.