Massenhaft Lärm und Vogelkot in Kalbe Mit Video: Hunderte Krähen treiben Anwohner zur Verzweiflung - Tierschutz über Schutz von Menschen?

Die größte Krähen-Population in ganz Sachsen-Anhalt lebt in Kalbe - und es werden immer mehr. Die Anwohner müssen unter Lärm und Dreck leiden. Nun werden Forderungen nach Einzelfallentscheidungen zur Vergrämung wie in Niedersachsen laut.