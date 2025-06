Jerchel. - Sören Holz mit V6 unterm Sattel sicherte sich beim Jercheler Kränzchenreiten 2025 den Siegerpokal bei den Herren. Der Reiter aus Sachau konnte sich somit im Stechen gegen weitere fünf Reiter durchsetzen. Er holte sich in zwei Durchgängen jeweils alle sechs Kränze, und das in einer Bestzeit von 2,8 Sekunden. Lokalmatador Roland Plath, der mit Falk ins Stechen ging, holte sich ebenfalls alle Kränze in einer Zeit von 3,8 Sekunden. Damit konnte er die silberne Schleife und einen Pokal in Empfang nehmen. Platz drei ging an Hartmut Günther aus Parleib, der mit Evelyne den Parcours meisterte. Bei den Damen kam mit Imke Hüner und Quelle das Sieger-Pferd-Reiterpaar aus Winsen an der Aller. Platz zwei sicherte sich Tina Genschow mit Skayan, ebenfalls aus Winsen an der Aller, gefolgt von Eden Günther aus Parleib mit ihrem Pferd Foster.

Zwischen den einzelnen Wertungsritten der Herren und Damen wetteiferten acht Kinder im schnellen Ritt um die leichteren Ringe im Parcours. Hier gab es nur Sieger und damit für jedes Kind auch einen Sachpreis und eine Schleife fürs Pferd.

Und dabei sah es zunächst überhaupt nicht rosig aus mit Blick auf das Wetter am Pfingstsonntag. „Wir hatten schon beim Bahnaufbau überlegt, ob wir absagen. Doch das wollten wir dann doch nicht so kurzfristig“, erzählte Andrea Gerloff vom Vorbereitungsteam. Also Augen zu und durch. Das große Festzelt wurde ordentlich gesichert, unter anderem mit Seilen. Alle Besucher hatten bei den teils heftigen Regenschauern Platz im Trockenen. Ganz so gut hatten es da die Reiter nicht. Sie mussten durch bei Wind und Wetter. „Aber auch das hat alles geklappt. Es ist alles gut gelaufen“, zeigte sich Gerloff im Nachgang erleichtert.

Über 30 Kuchen und Torten

Gut 220 Eintrittskarten seien an Erwachsene verkauft worden. Kinder hatten freien Zutritt. Trotz der Wetterkapriolen eine gute Resonanz. Die Hüpfburg wurde aus Sicherheitsgründen allerdings nicht aufgebaut. Dafür aber eine Art Sommerrodelrollbahn. Reich gedeckt war auch wieder das Feiertagskuchenbüfett mit über 30 selbstgebackenen Kuchen und Torten.

Neben den Pokalen für Platz eins bis drei gab es zudem für alle Teilnehmer Sachpreise, die Unternehmen und Handelseinrichtungen zur Verfügung gestellt hatten.

Die Moderation des Kränzchenreitens hatte in gewohnt charmanter Manier Jerchels Ortsbürgermeister Matthias Wagner übernommen.

Das Jercheler Kränzchenreiten ist eine Tradition, die vor weit über 100 Jahren ins Leben gerufen wurde. Jahrzehnte fand das Kränzchenreiten in vielen Orten statt. In der Region sind es aktuell nur noch Jerchel und Sachau, die diesen Freizeitreiterspaß um viele Kränze und schnelle Zeiten ausrichten.