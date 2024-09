Dieser illegal abgeladene Bauschutt in Kalbe ist fast so fesselnd wie ein Krimi: Es gibt mehrere Faktoren, die den Haufen zu etwas Besonderem machen. War ein Firmenfahrzeug im Spiel?

Kalbe. - Der Hinweis kommt von einem Volksstimme-Leser. Es geht um Bauschutt in Größenordnungen. Der liegt seit kurzem westlich vom Bahnhof. Und die Menge ist tatsächlich beeindruckend – auch wenn man den Riesenhaufen auf den ersten Blick gar nicht sieht. Schön versteckt in einer Böschung, nah an der neuen Trasse für den Fahrradweg, parallel zur einstigen Bahnlinie in Kalbe, liegt Asbest. Mindestens eine Tonne. Möglicherweise mehr.