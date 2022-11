Stadtumbau Award 2022 Künstlerstadt Kalbe schlägt Halle, Dessau, Wernigerode und Bad Dürrenberg

Was für eine Überraschung: Der Stadtumbau Award 2022 geht nicht etwa an die ebenfalls nominierten größeren Städte Halle, Dessau-Roßlau, Wernigerode oder Bad Dürrenberg, sondern an das kleine Kalbe und seine Künstlerstadt.