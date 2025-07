Benzin im Blut und Hummeln im Hintern. Trotz des fortgeschrittenen Alters beteiligt sich das Ehepaar Hüter immer noch an Motorsportveranstaltungen. Das treibt sie an.

Alle Vorbereitungen sind getan: Am 5. Juli startet Heinz Hüter um 11.40 Uhr bei der Rallye in Einbeck.

Wernigerode - Die PS-Speicher-Rallye ist die größte Motorsportveranstaltung für historische Fahrzeuge in Deutschland. Darum freuen sich Heinz und Birgitt Rosemarie Hüter aus Wernigerode besonders darauf. Für die Tour aus dem Leinetal durch den Solling an die Weser und zurück sind sie bestens vorbereitet.

Heinz Hüter und seine Frau starten mit einem BMW 2002 - und mit Baujahr 1973 ist der Sportwagen mit Abstand der jüngste in diesem Trio, denn der Mann hinter dem Lenkrad ist seit März dieses Jahres 85 Jahre alt. Regelmäßig startet er bei Oldtimer-Rallyes und denkt gar nicht ans Aufhören.

Eine Legende auf vier Rädern

Der Oldtimer-Fan aus Wernigerode ist fast eine Ikone. Zusammen mit Werner Puse, Burkhard Schmidt und Klaus Sternitzke gründete er 1977 den „MC Wernigeröder Oldtimerfreunde“. Dort war er lange Jahre Vorsitzender. „Doch mit der Wende kamen neue Aufgaben, also musste ich das Amt abgeben“, sagt er mit Blick zurück.

Zuständig für Motorsport ist in Deutschland der ADAC und von dort hat Heinz Hüter vor 20 Jahren die höchsten Weihen erfahren. Hüter wurde zur Jubiläumsfeier „100 Jahre ADAC“ eingeladen. Er erinnert sich: „Ich war der einzige Ehrengast aus Sachsen-Anhalt“. Zusammen mit zwei Motorsportfreunden aus Niedersachsen ist er in drei Etappen im historischen Fahrzeug zum Fest nach Stuttgart angereist.

In seinem Fuhrpark hat er zwei Fahrzeuge, eben den blauen BMW und einen sonnengelben Shiguli 1200. Zu beiden Fahrzeugen hat er eine Geschichte parat. „Der Shiguli dürfte im Landkreis Harz bekannt sein, damit bin ich oft unterwegs“, sagt er. Seit 17 Jahre ist der Wagen im Familienbesitz.

Mit dem BMW einen Traum erfüllt

Heinz Hüter erklärt: „Mit dem BMW habe ich mir einen Traum erfüllt. Ich wollte endlich mal einen Oldtimer mit deutscher Technik fahren.“ Vor drei Jahren hat er ihn gekauft, die Instandsetzung hat ein Jahr gedauert. Egal ob Shiguli oder BMW, ein Problem gibt es bei beiden Fahrzeugen. „Es ist nicht einfach Ersatzteile zu bekommen, man muss das private Netzwerk nutzen“, erklärt er.

Im letzten Jahr war das Ehepaar Hüter bei 20 Motorsportveranstaltung. Im Osten sind sie mit dem Shiguli unterwegs, im Westen mit dem BMW. Dafür gibt es einen Grund und der heißt Benzingespräche. Im Osten gibt es mehr Shiguli-Fahrer, im Westen mehr BMW-Fahrer.

Knapp 100 PS leistet der BMW 2002 mit Baujahr 1973. Symbolfoto: Thomas Kügler

Für den Sportwagen aus München spricht noch ein anderer Grund. „Die Strecke am Samstag ist recht anspruchsvoll und da ist es gut, wenn man 100 PS hat“, betont Heinz Hüter. Innerhalb weniger Jahre hat sich die PS-Speicher-Rallye zur größten Veranstaltung ihrer Art in Deutschland entwickelt und die Zahl der Bewerber übertrifft die Anzahl der Startplätze um ein Vielfaches. Das Ehepaar Hüter ist zum vierten Mal dabei und ist froh darüber. Die Anreise mit dem BMW beginnt am Freitagvormittag, denn am Freitagabend steht der Austausch mit Gleichgesinnten auf dem Programm.

Heinz Hüter führt eine Korrektur an: „Bei einer Oldtimer-Rallye geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern ums Genießen.“ Zu den Siegern werden nicht die gekürt, die die Strecke von A nach B über C in der kürzesten Zeit zurücklege, sondern wer mit Geschick und Wissen Strafpunkte vermeidet.