Landesstraße in Richtung des Gardelegener Ortsteils Jeggau wird ausgebaut

Mieste (vs) - Am kommenden Montag, 4. April, beginnen nördlich von Mieste Bauarbeiten an der Landesstraße 26. Autofahrer müssen bis Ende des Monats mit Beeinträchtigungen rechnen und mehr Fahrzeit einplanen, teilte Peter Mennicke vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt mit. Für rund 600 000 Euro wird die Fahrbahn des mehr als zwei Kilometer langen Abschnitts der L 26 von der Bundesstraße 188 in Richtung Jeggau bis kurz hinter dem Abzweig nach Peckfitz erneuert.

Die alten Asphaltschichten werden zunächst 18 Zentimeter tief abgefräst und anschließend in gleicher Stärke neu aufgebaut. Im Zuge dessen ist auch die Instandsetzung sämtlicher Zufahrten und der Bankette vorgesehen. Für die Arbeiten muss die L 26 voll gesperrt werden. Eine weiträumige Umleitung führt nordwestlich an der Baustelle vorbei über Lenz, Miesterhorst, die L 20, Dannefeld, Trippigleben, Wenze, Klötze, die L 19, Schwiesau und Zichtau zur B 71 (Gegenrichtung analog).

Bei planmäßigem Verlauf der Arbeiten kann die sanierte Strecke der L 26 am 30. April wieder für den Verkehr freigegeben werden.