So sieht es im Volkshaus Gardelegen aktuell aus. Das Parkett, auf dem so viele die Nächte durchtanzten, fehlt schon. Die Balustrade ist noch da.

Na, liebe Leser, kommen bei Ihnen bei Bildern vom Gardelegener Volkshaus Erinnerungen auf? An durchtanzte Nächte, Auftritte ihrer Lieblingsstars, den ersten Kuss, die erste große Liebe, den ersten Kater am Morgen danach? Lassen Sie uns und andere Leser teilhaben.

Lassen Sie den Mythos Volkshaus noch einmal aufleben, bevor das Gebäude abgerissen wird. Wir suchen Geschichten rund um den Tanztempel, die wir auf Wunsch auch anonym veröffentlichen können.

Schicken Sie uns Ihre Zuschriften gern per E-Mail an redaktion.gardelegen@volksstimme.de, oder postalisch an die Volksstimme Lokalredaktion, Rathausplatz 4 in 39638 Gardelegen.

Das ist übrigens auch definitiv ein viel besserer Weg, Erinnerungen wachzurufen, als der, den jüngst offenbar Einbrecher gegangen sind. Diese verschafften sich Zutritt zum vernagelten, leergeräumten Gebäude und durchstöberten Säcke mit Müll – vielleicht auf der Suche nach Erinnerungsstücken.