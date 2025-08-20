Mit ihrer erkämpften Enso-Filiale, die supergut läuft, sind die Einwohner aus Langenstein mal wieder Vorreiter im Harzkreis. Es ist toll, wie die Dorfgemeinschaft zusammenhält.

Kommentar zum bürgerschaftlichen Engagement in Langenstein: Immer wieder die Vorreiter

Langenstein. - Es ist schon überraschend positiv, was die Langensteiner alles so machen und lostreten. Vor Jahren beispielsweise die Rettung ihres Freibades. Dessen Beckenfolie war bekanntlich leck und kein Geld flüssig. Doch statt heulend vor das Rathaus zu ziehen, gründeten die findigen Dorfbewohner kurzerhand einen gemeinnützigen Förderverein, klopften wegen Geldes bei Unternehmern an, konnten diese schließlich mit Spendenquittungen beglücken und brachten die Stadt in Zugzwang, das Bad nicht zu schließen.