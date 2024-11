Ein Pädagoge soll an der Miester Sekundarschule zwei Kinder tätlich angegriffen haben. Es läuft ein Disziplinarverfahren gegen die Lehrkraft.

Lehrer an Miester Schule wird handgreiflich

Pädagoge greift Schüler an

Eine Lehrkraft soll an der Sekundarschule in Mieste einen Jungen getreten und ein Mädchen geschubst haben.

Mieste. - Einen Tritt gegen das Bein und Schubsen – normalerweise gehört das zu den Rangeleien unter Schülern. In Mieste war das anders. In der Sekundarschule Am Drömling soll ein Lehrer gegenüber einem Jungen und einem Mädchen handgreiflich geworden sein. Der Junge soll den Tritt erhalten haben, das Mädchen geschubst worden sein.