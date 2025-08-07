Sechs Anlässe, ein Fest Letzlingen feiert 655 Jahre – Jubiläumsfest mit großem Programm
Im Heidedorf werden gleich sechs Höhepunkte zünftig gefeiert – unter anderem mit Heimatabend, Tanz, Festumzug durchs Dorf und einer Krönungszeremonie.
07.08.2025, 17:30
Letzlingen. - 655 Jahre Letzlingen, 35 Jahre Heimatverein Letzlingen, 35 Jahre Heideschützenverein Letzlingen, 105 Jahre Fußballsportverein Heide Letzlingen, 20 Jahre Patenkompanie mit dem Gefechtsübungszentrum Heer bei Letzlingen und 15 Jahre Tanzgruppe Le Stompers Letzlingen – sechs Geburtstage, die im Heidedorf auch gebührend gewürdigt werden sollen. Und zwar mit einer ganzen Festwoche.