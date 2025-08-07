weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Sechs Anlässe, ein Fest: Letzlingen feiert 655 Jahre – Jubiläumsfest mit großem Programm

Im Heidedorf werden gleich sechs Höhepunkte zünftig gefeiert – unter anderem mit Heimatabend, Tanz, Festumzug durchs Dorf und einer Krönungszeremonie.

Von Cornelia Ahlfeld 07.08.2025, 17:30
Mit einer ganzen Festwoche werden in Letzlingen sechs Höhepunkte gefeiert. Dazu gehört auch das 655-jährige Bestehen des Heidedorfes. Zünftig gefeiert wurde auch vor 30 Jahren das 625-jährige Bestehen des Ortes, unter anderem mit einem Festumzug durchs Dorf in historischen Kostümen.
Letzlingen. - 655 Jahre Letzlingen, 35 Jahre Heimatverein Letzlingen, 35 Jahre Heideschützenverein Letzlingen, 105 Jahre Fußballsportverein Heide Letzlingen, 20 Jahre Patenkompanie mit dem Gefechtsübungszentrum Heer bei Letzlingen und 15 Jahre Tanzgruppe Le Stompers Letzlingen – sechs Geburtstage, die im Heidedorf auch gebührend gewürdigt werden sollen. Und zwar mit einer ganzen Festwoche.