Mit einer ganzen Festwoche werden in Letzlingen sechs Höhepunkte gefeiert. Dazu gehört auch das 655-jährige Bestehen des Heidedorfes. Zünftig gefeiert wurde auch vor 30 Jahren das 625-jährige Bestehen des Ortes, unter anderem mit einem Festumzug durchs Dorf in historischen Kostümen.

Foto: Volksstimme-Archiv