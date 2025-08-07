Klötze: Hype auf Ausbildungsjobs im Wald 50 Azubis bewerben sich auf nur vier Stellen: Was macht den Forstwirt so cool?
Zum neidisch werden: Während viele Unternehmen gar keine Azubikdenden finden, kann sich das Betreuungsforstamt Westliche Altmark seine aussuchen.
07.08.2025, 17:58
Klötze. - Vor wenigen Tagen begann in Sachsen-Anhalt das Ausbildungsjahr. Nicht überall konnten die offenen Stellen besetzt werden. Branchenübergreifend suchen Unternehmen händeringend Nachwuchs. Oft gibt es keine einzige Bewerbung. Offenbar gibt es aber eine große Ausnahme. Die Ausbildung zum Forstwirt ist heiß begehrt.