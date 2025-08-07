Zum neidisch werden: Während viele Unternehmen gar keine Azubikdenden finden, kann sich das Betreuungsforstamt Westliche Altmark seine aussuchen.

50 Azubis bewerben sich auf nur vier Stellen: Was macht den Forstwirt so cool?

Stephan Miehe (2. von links) konnte vier neue Azubildende zum Forstwirt im Zartau begrüßen. Das sind Amos Luca Michaelis (von links), Anne-Marie Briebach, Till Karl und Christopher Hirschel.

Klötze. - Vor wenigen Tagen begann in Sachsen-Anhalt das Ausbildungsjahr. Nicht überall konnten die offenen Stellen besetzt werden. Branchenübergreifend suchen Unternehmen händeringend Nachwuchs. Oft gibt es keine einzige Bewerbung. Offenbar gibt es aber eine große Ausnahme. Die Ausbildung zum Forstwirt ist heiß begehrt.