Letzlingen - Seit Jahrzehnten schöne Tradition: Jedes Jahr im November wird in Letzlingen zur Kaiserjagd geblasen. Selbstverständlich ist seine Majestät immer selbst mit dabei – seit 1887 allerdings nicht mehr persönlich. In diesem Jahr kam Wilhelm I. zum letzten Mal zur Jagd in die Letzlinger Wälder.

Anlass genug für die traditionsbewussten Mitglieder des örtlichen Heimatvereines, dieses Datum gebührend zu feiern: mit einer nachgestellten Kaiserjagd.

Das Programm ist immer sehr gemütlich: Die Jagdgesellschaft kommt am Letzlinger Schloss zusammen. Danach geht es auf verschiedene Weise hinaus in den Wald. Auch Radfahrer sind darunter. Darin dürfte sich die Veranstaltung heute wohl von jener am 13. November 1886 unterscheiden.

Aber einst wie heute wird nach der Jagd zum Schüsseltreiben geladen. Da machten die Letzlinger am vergangenen Sonnabend keine Ausnahme. Im Letzlinger Forst am Kaiserstein machten es sich Gastgeber und Gäste gemütlich. Und gekommen waren viele: Rund 70 Mal wurde die deftige Erbsensuppe ausgegeben, dazu natürlich das eine oder andere Heiß- oder Kaltgetränk. Ebenfalls traditionsgemäß wurde Kuchen kredenzt. Den hatten zwar nicht die Bäckerinnen seiner Majestät gebacken, aber die Letzlinger und Roxförder Landfrauen können das mindestens genau so gut.

Was seiner Majestät (Foto links: Olaf Eggeling) gefiel – und ganz sicher auch dem kaiserlichen Original dereinst gut gefallen hätte: Am Kaiserstein wurde wie immer immer musiziert. Dafür sorgten die stimmgewaltigen Herren des Männergesangvereines Letzlingen und die Jagdhornbläser Jävenitz-Lindstedt.

So richtig Glanz in die Hütte – oder besser in den Wald – brachten diesmal zudem zwei hochwohlgeborene Damen. Denn unter den Gäste waren die 28. Heidekönigin Nele-Joceline I. und die 3. Heideprinzessin der Colbitz-Letzlinger Heide, Mariele I. – und nicht nur seine Majestät selbst, auch Hofmarschall Matthias Mücke und die gesamte Treiberschar – rekrutiert aus den Letzlinger Schützenbrüdern – war darüber entzückt. In gemütlicher Runde wurde am Lagerfeuer noch bis zum Dunkelwerden geplaudert.