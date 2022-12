Letzte Ausgabe von Essen vier Tage vor Weihnachten

Gardelegen - Sie konnte sich gar nicht wieder beruhigen, so fassungslos war die Gardelegenerin Regina Wölm am Volksstimme-Telefon. „Das ist eine Frechheit“, zeigte sich Wölm entsetzt. „Das geht nicht. Den Leuten geht es immer schlechter.“ Kurz zuvor hatte sie einige Spenden zur Ausgabestelle der Tafel in Gardelegen gebracht und dort erfahren, dass die Einrichtung am Bürgerbusch zum Jahresende geschlossen wird.