Grabdenkmal in neuem Glanz Leuchtendes Feuerwerk an Farben: Epitaph in der Lindstedter Kirche restauriert

Prachtvoll und in neuem Glanz präsentiert sich das Epitaph von Werner Christoph Heinrich von Lindstedt an der südlichen Wand in der Lindstedter Kirche. Das Grabdenkmal wurde in den vergangenen Wochen restauriert.