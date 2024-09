Kalbe/vs. - Bereits zum zweiten Mal findet das Lichtblütenfestival Altmark statt, diesmal an 20 verschiedenen Orten. Als erstes erstrahlte das ehemalige Benediktiner-Nonnenkloster Arendsee in zauberhaftem Licht. Kalbe hatte bei der Premiere 2022 mit großem Erfolg den Auftakt gemacht und den Grundstein für eine Fortsetzung gelegt.

Nun kommt das Lichtblütenfest am Sonnabend (28. September 2024) ab 17 Uhr in die Milde-Stadt. Die Besucher erwartet ein außergewöhnliches und einmaliges Lichtkunst-Erlebnis in der Altstadt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Künstlerstadt Kalbe. Der Verein hat sich dem Motto „Fülle in die Hülle“ verschrieben.

Seit 2013 bringt er mit einem vielfältigen kulturellen Angebot und großem ehrenamtlichen Engagement frischen Wind in die Region und setzt damit ein kreatives Zeichen gegen Leerstand und die Herausforderungen des demografischen Wandels.

Lichtblütenfestival 2022 in Kalbe: Wie eine leuchtende Schneeflocke sah der Lichterketten-Schirm von Eileen Buchholz aus. Ihre Mutter Marianne Maak hatte ihn für diesen Tag gehäkelt. Archivfoto: Elke Weisbach

Die Besucher können sich auf eine einzigartige, sinnliche Reise durch die idyllischen Gassen, Höfe und versteckten Orte der Stadt begeben, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Auf der Entdeckungstour gibt es außergewöhnliche Kunstwerke, schimmernde Objekte und Lichtinstallationen zu entdecken, die das Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit auf überraschende Weise inszenieren.

Lokale Gruppe

„Ganz anders als beim letzten Mal, werden wir etwas Ungewöhnliches zeigen“, verspricht Vereinsvorsitzende Corinna Köbele in einem Video auf Facebook und macht neugierig auf das Lichtblütenfest in Kalbe.

Neben einem DJ, der ab 22 Uhr auflegt, wird diesmal eine lokale Band im Kulturhof auftreten. „Luster“ - das sind Lukas Graf, Stefan Kühl und Julius Erl. Seit mehr als fünf Jahren spielt das Trio in dieser Besetzung, heißt es in einer Ankündigung. Mit ihrem bunten Repertoire an Coversongs haben sie sich in der Milde-Stadt und der Region einen Namen gemacht und zeigen um 21 Uhr ihr Können.

Ihre Songs reichen von A - wie „Alle oder keiner“ von Gerhard Gundermann bis Z - wie „Zombie“ von den Cranberries. Mit ihrer Musik erzeugten sie einen Beat, der nach vorne gehe und schon die eine oder andere Sitzparty zum Kochen gebracht habe.

Außerdem soll es einen Workshop geben, an dem die Besucher besondere Masken gestalten können. Die Kinder können sich schminken lassen und für das leibliche Wohl ist gesorgt.