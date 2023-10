In Lindstedt wird die DDR-Sporthalle zu einem Treffpunkt für alle Generationen. Dorfbewohner machen sich dafür gemeinsam stark und leisten etliche Arbeitsstunden.

Freiwillige Helfer und auch ortsansässige Firmen arbeiten am Umbau der Lindstedter Sporthalle.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lindstedt. - Lange haben sie vergeblich auf umfangreiche Förderung für den Innenausbau gehofft, in diesem Jahr dann einfach selbst Hammer, Akkuschrauber und Co. in die Hand genommen: Getreu dem Motto „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“ gestalten Lindstedter Sportvereinsmitglieder und Dorfbewohner mit großem Engagement ihre Sporthalle um.