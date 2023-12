Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen. - Selbstbewusstes Auftreten, das richtige Verhalten in Bedrohungssituationen und einige Tipps und Tricks für die Selbstverteidigung – das alles möchte Monika Riek-Burchardt aus Gardelegen in ihrem Selbstverteidigungskurs Mädchen und jungen Frauen beibringen. In dieser Woche startete sie mit sechs Teilnehmerinnen in die neue Kursreihe. In der Sporthalle des Gymnasiums geht es an diesem ersten Abend sportlich zu – aber nicht nur.