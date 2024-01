Gardelegen/vs. - Am 2. Februar, 17 Uhr, findet in der Schlosskirche in Letzlingen eine Buchlesung mit Margot Käßmann statt.

Gelassen und voller Zuversicht älter werden – wer wünscht sich das nicht? Sehr persönlich beschreibt Käßmann in ihrem Buch „Schöne Aussichten auf die besten Jahre“, den Start in die besten Jahre. Worauf man sich freuen kann, welche Schwierigkeiten es zu meistern gibt und was einen stärkt auf dem Weg. Es geht um tragende Freundschaft, Familie und Alleinsein. Margot Käßmann erzählt von guten Gewohnheiten, die Bestand haben, und Veränderungen, von persönlichem Glück und Scheitern. Sie freut sich über neu gewonnene Freiheiten, steht zu den abnehmenden Kräften und benennt Kraftquellen. So macht dieser Lebensratgeber Lust, hoffnungsvoll in die besten Jahre zu starten.

Margot Käßmann, Jahrgang 1958, ist eine der bekanntesten kirchlichen Persönlichkeiten Deutschlands. In und nach ihrer Zeit als hannoversche Landesbischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland gewann sie mit ihrer offenen und geradlinigen Art die Wertschätzung und Sympathien vieler Menschen.

Die Pfarrerin und Mutter von vier Töchtern steht mitten im Leben und scheut sich nicht vor Veränderungen. Der Kartenvorverkauf erfolgt über die Buchhandlung Albrecht in Gardelegen oder an der Tageskasse für 10 Euro.