Marienaltar Gardelegen: So erhält er seine Schönheit zurück

Die Restauratorin Juliane Brand vor ihrem neusten Projekt, dem Marienaltar in Gardelegen.

Gardelegen. - Der Altar in der Marienkirche Gardelegen hat im Laufe der Jahrhunderte vieles gesehen: seine Erbauung im Mittelalter, die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg, den damit verbundenen Umzug – und nun, in der Gegenwart, die Spuren, die all diese Zeiten hinterlassen haben. Seine Geschichte ist lang, und sie hat sichtbare Narben hinterlassen. Doch nun soll der Altar wieder zu neuem Glanz finden.