Ministerin Lydia Hüskens stellte in Gardelegen den neuen Landesentwicklungsplan vor. Der sieht vor, dass die Hansestadt vom Grund- zum Mittelzentrum aufsteigt - und damit mehr Geld in der Kasse hat.

Gardelegen. - Die Hansestadt Gardelegen erlangt mehr Bedeutung im Land Sachsen-Anhalt. Sie soll vom sogenannten Grund- zum Mittelzentrum aufsteigen und darf sich damit Hoffnungen auf deutlich mehr Geld in der Stadtkasse machen. Das wird dringend benötigt, denkt man an kaputte Straßen wie den Rottweg, an geplante Kita-Neubauten wie in Solpke und viele andere Projekte, die zuletzt gefährdet schienen.