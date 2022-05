Messerstecherei in Gardelegen: Haftbefehl gegen Minderjährigen beantragt

Nach der Messerstecherei am Montag auf dem Harbigsportplatz in Gardelegen laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft hat den Erlass eines Haftbefehls wegen versuchten Totschlags gegen einen Minderjährigen beantragt. Welche neuen Informationen es gibt.

Auf dem Harbigsportplatz an den Wallanlagen hat es gestern eine Messerstecherei gegeben. Dabei soll nach unbestätigten Informationen ein 17-Jähriger schwer verletzt worden sein.

Gardelegen - Die Gerüchteküche brodelt, in den sozialen Netzwerken wird ausgewertet und kommentiert. Die Messerstecherei auf dem Harbigsportplatz an der Schillerstraße in Gardelegen sorgt für Zündstoff.